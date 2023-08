ബോളിവുഡ് കിങ് ഖാന്‍ ഷാരൂഖ് ഖാന്‍റെ (Shah Rukh Khan) ആക്ഷൻ പവര്‍ പാക്ക് ചിത്രം 'ജവാന്‍റെ' ട്രെയിലർ (Jawan trailer) റിലീസിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് നാളേറെയായി ആരാധകര്‍. അറ്റ്‌ലി സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രം റിലീസിനോടടുക്കുമ്പോള്‍ 'ജവാന്‍' വാര്‍ത്തകളിലും ഇടംപിടിക്കുകയാണ്. സിനിമയുടെ ഓരോ പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകളും ആരാധകര്‍ ആഘോഷമാക്കാറുണ്ട്.

ഇപ്പോഴിതാ സംവിധായകന്‍ കരണ്‍ ജോഹര്‍ (Karan Johar) സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചൊരു പോസ്‌റ്റാണ് ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ ആവേശവും ആകാംക്ഷയും തീര്‍ത്തിരിക്കുന്നത് (Karan Johar social media post on Jawan trailer). 'ഞാന്‍ ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്‍റെ ട്രെയിലര്‍ കണ്ടു!!!! iykyk (If you know you know)' -എന്നാണ് കരണ്‍ ജോഹര്‍ ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാമില്‍ കുറിച്ചത്.

നിഗൂഢമായ പോസ്‌റ്റുമായി കരണ്‍ ജോഹര്‍

അതേസമയം കരണ്‍ തന്‍റെ പോസ്‌റ്റില്‍ 'ജവാനെ' കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ഷാരൂഖിന്‍റെ സിനിമയെ കുറിച്ചാണ് കരണ്‍ പോസ്‌റ്റ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആരാധകരുടെ അഭിപ്രായം. എസ്‌ആര്‍കെ ആരാധകര്‍ കരണ്‍ ജോഹറുടെ ഈ പോസ്‌റ്റ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ച് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

കരൺ പോസ്‌റ്റ് പങ്കുവച്ചതിന് പിന്നാലെ ആരാധകരുടെ കമന്‍റുകള്‍ ഒഴുകിയെത്തി. 'ജവാന്‍' ട്രെയിലറിനായി ആരാധകര്‍ മുറവിളി കൂട്ടുകയാണ്. 'ജവാൻ ട്രെയിലറിനായി ഇനിയും കാത്തിരിക്കാനാവില്ല' -ഒരാള്‍ കുറിച്ചു. 'വൗ.. കരണ്‍ ജവാനെ പുകഴ്‌ത്തുകയാണോ?' -മറ്റൊരാള്‍ കുറിച്ചു. ഷാരൂഖിന്‍റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് സംവിധായകന്‍ കരണ്‍ ജോഹര്‍. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താരത്തിന്‍റെ ആരാധകരുടെ ആവേശത്തിനും അതിരില്ല.

ട്വിറ്ററില്‍ ആരാധകര്‍ക്കായി ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ ഇടയ്‌ക്ക്‌, ആസ്‌ക്‌ എസ്‌ആര്‍കെ സെക്ഷന്‍ നടത്താറുണ്ട്. ഈ അടുത്തിടെയും താരം ആസ്‌ക് എസ്‌ആര്‍കെ സെക്ഷന്‍ നടത്തിയിരുന്നു. സെക്ഷനില്‍ പലരും 'ജവാന്‍' ട്രെയിലറിനായുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രെയിലറെ കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് സെക്ഷനില്‍ ആരാധകര്‍ താരത്തോട് ചോദിച്ചത്.

'ട്രെയിലർ വന്നില്ലെന്നില്‍ നിങ്ങൾ സിനിമ കാണില്ലേ? ട്രെയിലര്‍ ട്രെയിലര്‍ ട്രെയിലര്‍ ഹഹ.. ട്രെയിലര്‍ വരും സഹോദരാ..' -ഇപ്രകാരമാണ് ആരാധകന്‍റെ ചോദ്യത്തിന് ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ മറുപടി നല്‍കിയത്.

അതേസമയം 'ജവാന്‍' റിലീസിന് മുന്നോടിയായി, വളരെ പ്രൗഢഗംഭീര ചടങ്ങായി 'ജവാന്‍റെ' ഓഡിയോ ലോഞ്ച് നടത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണിപ്പോള്‍ അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍. ഓഗസ്‌റ്റ് 30ന് വൈകിട്ട് ചെന്നൈയില്‍ വച്ചാകും 'ജവാന്‍' ഓഡിയോ ലോഞ്ച്. സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഷാരൂഖ് ഖാന്‍, നയൻതാര, സംവിധായകന്‍ അറ്റ്‌ലി എന്നിവർ ഗ്രാൻഡ് ലോഞ്ചിന്‍റെ ഭാഗമാകുമെന്നാണ് സൂചന. ചലച്ചിത്ര നിരൂപകനും ട്രേഡ് അനലിസ്‌റ്റുമായ രമേഷ് ബാലയാണ് ഇക്കാര്യം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചത്.

ഷാരൂഖ് നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തില്‍ നയൻതാരയാണ് (Nayanthara) നായികയായി എത്തുന്നത്. തെന്നിന്ത്യന്‍ താരം വിജയ്‌ സേതുപതി (Vijay Sethupathi) സുപ്രധാന വേഷത്തിലും ദീപിക പദുക്കോൺ (Deepika Padukone) അതിഥി വേഷത്തിലും എത്തുന്നു. കൂടാതെ പ്രിയാമണി (Priyamani), സന്യ മൽഹോത്ര (Sanya Malhotra) എന്നിവരും സിനിമയുടെ ഭാഗമാകും. ഹിന്ദിയ്‌ക്ക് പുറമെ തമിഴ്, തെലുഗു എന്നീ ഭാഷകളില്‍ സെപ്റ്റംബർ 7നാണ് ചിത്രം റിലീസിനെത്തുന്നത്.

