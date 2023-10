പുള്ളിപ്പുലികളെ കൊന്ന് നഖവും എല്ലും വിൽക്കാൻ ശ്രമം: അതേസമയം പുള്ളിപ്പുലികളെ കൊന്ന് നഖവും എല്ലും വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ പിടിയിലായി (Eight Arrested For Killing Two LeoPards In Karnataka). കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ രണ്ടിടത്ത് നടന്ന സമാന സംഭവത്തിൽ എട്ട് പേരായിരുന്നു ഹാസൻ പൊലീസിന്‍റെ പിടിയിലായത്. കർണാടകയിലെ ഹാസൻ ജില്ലയിലെ ബേലൂരിലും ആളൂർ വനമേഖലയിലുമായിരുന്നു സംഭവങ്ങൾ നടന്നത്.