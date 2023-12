മഹാരാഷ്‌ട്ര (നാഗ്‌പൂർ): മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ നാഗ്‌പൂരിൽ ജ്വല്ലറിയിലെ ആഭരണങ്ങൾ മോഷ്‌ടിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് അഞ്ച് വനിത ജീവനക്കാർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു (Five sales girls allegedly theft ornaments from Jewellery at Nagpur). ജ്വല്ലറിയിലെ 75 ലക്ഷം രൂപയോളം വരുന്ന ആഭരണങ്ങൾ പല സമയങ്ങളിലായി മോഷ്‌ടിച്ചുവെന്നാണ് ആരോപണം. സറഫ ബസാറിലെ നാഗ്‌പൂർ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ചിമുർകർ ബ്രദേഴ്‌സ് ജ്വല്ലേഴ്‌സ്' എന്ന കടയിലാണ് മോഷണം നടന്നത്.