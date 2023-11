നേരത്തെ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്റര്‍ റിലീസ് ചെയ്‌തിരുന്നു. ജയം രവിയുടെ ഫസ്‌റ്റ്‌ ലുക്കാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഫസ്‌റ്റ്‌ ലുക്കില്‍ സാള്‍ട്ട് ആന്‍ഡ് പെപ്പര്‍ ലുക്കിലായിരുന്നു ജയം രവി(Jayam Ravi in salt and pepper look). നടന്‍റെ കരിയറില്‍ ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ചിത്രത്തില്‍ താരം സാൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ ലുക്കിൽ എത്തുന്നത്.