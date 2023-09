തെന്നിന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍താരം ജയം രവിയുടെ 43-ാമത് ജന്മദിനമാണ് ഇന്ന് (Jayam Ravi Birthday). ഈ പിറന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ നിരവധി പേരാണ് താരത്തിന് ജന്മദിനാശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ താരത്തിന്‍റെ പുതിയ ചിത്രമായ 'സൈറന്‍' (Siren) ടീമും ജയം രവിക്ക് പിറന്നാള്‍ സമ്മാനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

പിറന്നാള്‍ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് 'സൈറനി'ലെ ജയം രവിയുടെ ഫസ്‌റ്റ്‌ ലുക്ക് പോസ്‌റ്ററാണ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. സാള്‍ട്ട് ആന്‍ഡ് പെപ്പര്‍ ലുക്കിലാണ് (Jayam Ravi in salt and pepper look) ചിത്രത്തില്‍ താരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ജയം രവിയുടെ കരിയറില്‍ ഇതാദ്യമായാണ് താരം സാൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ ലുക്കിൽ എത്തുന്നത്.

ആന്‍റണി ഭാഗ്യരാജ് (Antony Bhagyaraj) ആണ് സിനിമയുടെ സംവിധാനം. വാക്കുകളേക്കാൾ മൂര്‍ച്ഛയുള്ള തീക്ഷ്‌ണമായ നോട്ടമാണ് ഫസ്‌റ്റ്‌ ലുക്കില്‍ ജയം രവിക്ക്. ഒരു കയ്യില്‍ വിലങ്ങും മറു കയ്യില്‍ വാളും പിടിച്ച് ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന ജയം രവിയെയാണ് ഫസ്‌റ്റ് ലുക്കില്‍ കാണാനാവുക. ചോര ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന കയ്യില്‍ വിലങ്ങുമായി കട്ടന്‍ ചായ കുടിക്കാനൊരുങ്ങുന്ന താരമാണ് ഫസ്‌റ്റ്‌ ലുക്കില്‍ (Siren First Look Poster).

പോസ്‌റ്ററില്‍ നരച്ച തലമുടിയിലാണ് താരം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ചായങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പകരം താരം സാള്‍ട്ട് ആന്‍ഡ് പെപ്പര്‍ ലുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ചിത്രത്തിനായുള്ള ജയം രവിയുടെ ലുക്കിനെ കുറിച്ച് സംവിധായകന്‍ ആന്‍റണി ഭാഗ്യരാജ് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്.

Antony Bhagyaraj about Jayam Ravi Look: ഈ സാള്‍ട്ട് ആന്‍ഡ് പെപ്പര്‍ ലുക്ക് ജയം രവിക്ക് അനുയോജ്യമാകുമോ എന്നുറപ്പാക്കാനായി നിരവധി ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നതായാണ് സംവിധായകന്‍ പറയുന്നത്. 'എനിക്ക് താടി നരച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ വേണം. ജയം രവിയ്‌ക്കൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മേക്കപ്പ് മാന്‍മാരുടെ ടീമാണ് ജയം രവിയുടെ ഈ പുതിയ ലുക്കിന് പിന്നില്‍.' -സംവിധായകന്‍ ആന്‍റണി ഭാഗ്യരാജ് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം 'സൈറനി'ല്‍ ജയം രവി രണ്ട് ലുക്കിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട് (Jayam Ravi will be seen in two looks in Siren). നേരത്തെ മണിരത്‌നത്തിന്‍റെ സ്വപ്‌ന പദ്ധതിയായ 'പൊന്നിയിന്‍ സെല്‍വനി'ല്‍ (Ponniyin Selvan) താരം മുടി നീട്ടി വളര്‍ത്തിയിരുന്നു. ജയം രവിയെ കൂടാതെ മറ്റൊരു യുവ നടനും ചിത്രത്തില്‍ സുപ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്.

കീർത്തി സുരേഷ്‌ (Keerthy Suresh) ആണ് ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി എത്തുന്നത്. കീര്‍ത്തിയെ കൂടാതെ അനുപമ പരമേശ്വരനും (Anupama Parameswaran) നായിക വേഷത്തിലെത്തും. നിലവില്‍ സിനിമയുടെ പോസ്‌റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

