ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു എന്നീ ഭാഷകളിലായി സെപ്‌റ്റംബര്‍ 7നാണ് 'ജവാന്‍' ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള തിയേറ്ററുകളില്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തിയത്. ആക്ഷൻ ത്രില്ലറായെത്തിയ സിനിമയില്‍ തെന്നിന്ത്യന്‍ താര സുന്ദരി നയന്‍താരയും (Nayantara in Jawan), തെന്നിന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍ താരം വിജയ് സേതുപതിയും (Vijay Sethupathi in Jawan) പ്രധാന വേഷങ്ങളില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ബോളിവുഡ് താര സുന്ദരി ദീപിക പദുകോണും സഞ്ജയ് ദത്തും ചിത്രത്തില്‍ അതിഥി വേഷങ്ങളിലും എത്തിയിരുന്നു. (Deepika Padukone and Sanjay Dutt in cameo roles in Jawan)