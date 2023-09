ബോളിവുഡ് കിംഗ് ഖാന്‍ ഷാരൂഖ്‌ ഖാന്‍റേതായി (Shah Rukh Khan) റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'ജവാന്‍' (Jawan). സെപ്‌റ്റംബർ 7നാണ് 'ജവാന്‍' തിയേറ്ററുകളില്‍ (Jawan set to hit theatres on September 7) എത്തുന്നത്. റിലീസിന് ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ബാക്കി നില്‍ക്കെ ഇന്ത്യയില്‍ 'ജവാന്‍റെ' അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു (Jawan Advance Booking).

അറ്റ്‌ലി സംവിധാനം ചെയ്‌ത സിനിമയുടെ അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിംഗിന്‍റെ ആദ്യ ദിനത്തില്‍ മികച്ച ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ (Jawan advance ticketing for its first day). ടിക്കറ്റ് വില്‍പ്പന ആരംഭിച്ച ശേഷം 13.17 കോടി രൂപയ്‌ക്ക് 'ജവാന്‍റെ' 4,23,171 ടിക്കറ്റുകള്‍ വിറ്റഴിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ഓഗസ്‌റ്റ് 31ന് 'ജവാന്‍' ട്രെയിലര്‍ (Jawan trailer release) പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. ട്രെയിലര്‍ റിലീസോടെ സിനിമ കാണാനുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ ആകാംക്ഷ വര്‍ദ്ധിച്ചു. ബുര്‍ജ് ഖലീഫയില്‍ 'ജവാന്‍' ട്രെയിലര്‍ (Jawan trailer at Burj Khalifa) റിലീസ് ചെയ്‌തതും ചെന്നൈയില്‍ 'ജവാന്‍റെ' പ്രീ റിലീസ് ഇവന്‍റ് നടത്തിയതുമെല്ലാം (Jawan pre release event) 'ജവാന്‍റെ' ഹൈപ്പ് വര്‍ദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളില്‍ ഒന്നായി. 'ജവാനി'ലുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതീക്ഷയും ഉയര്‍ന്നു.

ഈ വർഷം ഏറ്റവും പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായ 'ജവാനി'ലൂടെ ഷാരൂഖ് ചരിത്രം കുറിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് ട്രേഡ് അനലിസ്‌റ്റ് മനോബാല വിജയബാലൻ (Manobala Vijayabalan) എക്‌സില്‍ (ട്വിറ്റര്‍) കുറിച്ചു. മനോബാലയുടെ പോസ്‌റ്റിന് സമാനമായി ട്രേഡ് എക്‌സ്‌പേര്‍ട്ട് ഗിരീഷ് ജോഹറും എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. 'ഒരു വലിയ ട്രെൻഡ് അലർട്ട്. ജവാന്‍റെ അഡ്വാൻസ് ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന (ഒന്നാം ദിനം അവസാനിക്കാനിരിക്കെ) ചരിത്രം കുറിക്കും. ഞങ്ങൾ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ പഠാനെ മറികടന്നിരിക്കുന്നു' - ഗിരീഷ് ജോഹര്‍ കുറിച്ചു.

അഡ്വാന്‍സ് ബുക്കിംഗിനെ കുറിച്ച് ട്രേഡ് അനലിസ്‌റ്റ് തരണ്‍ ആദര്‍ശും എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു. 'ജവാൻ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിംഗ് സ്‌റ്റാറ്റസ്: ദേശീയ ശൃംഖലകളിൽ കുതിപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നു! ശ്രദ്ധിക്കുക : ദേശീയ ശൃംഖലകളിൽ വ്യാഴാഴ്‌ച / ആദ്യ ദിനത്തിനായുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റു. പിവിആര്‍ (PVR) + ഐനോക്‌സ്‌ (INOX) - 32,750, സിനിപോളിസ് (Cinepolis) - 8,750. ആകെ - 41,500 ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റു' - തരണ്‍ ആദര്‍ശ് കുറിച്ചു.

രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ആരാധകര്‍, മൊബൈല്‍ ആപ്പുകള്‍ വഴി 'ജവാന്‍റെ' ടിക്കറ്റുകൾ റിസർവ് ചെയ്യാനുള്ള തിരക്കിലാണ്. ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങി നഗരങ്ങളില്‍ പ്രദര്‍ശന ദിന ഷോകള്‍ക്കായുള്ള ടിക്കറ്റുകള്‍ ആദ്യ ദിനത്തില്‍ തന്നെ വിറ്റഴിച്ചു. ചെന്നൈയിൽ നടന്ന 'ജവാന്‍റെ' വമ്പൻ പ്രീ റിലീസ് ഇവന്‍റ് ഇതിന് വലിയ കാരണമായി.

ആക്ഷന്‍ പാക്ക്‌ഡ് എന്‍റര്‍ടെയിനറിനായി ഇന്ത്യയിലെ 300ല്‍ അധികം സ്ഥലങ്ങളില്‍ 'ജവാന്‍റെ' ഫാന്‍ ഇവന്‍റുകള്‍ ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ നായകനായി എത്തുന്ന ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി നയന്‍താരയും പ്രതിനായകനായി വിജയ്‌ സേതുപതിയും വേഷമിടും. റെഡ് ചില്ലീസ് എന്‍റര്‍ടെയിന്‍മെന്‍റാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മാണം.