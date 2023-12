ടോക്കിയോ: ബഹിരാകാശ യാത്രകള്‍ക്കുള്ള ഇന്ധനങ്ങള്‍ക്കിനി കനത്ത വില നല്‍കേണ്ടി വരില്ല. ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ രംഗത്ത് വന്‍ മാറ്റത്തിന് തിരികൊളുത്താവുന്ന കണ്ടുപിടുത്തവുമായി ശാസ്ത്ര ലേകത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജാപ്പനീസ് സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ് കമ്പനിയായ ഇന്‍റര്‍സ്റ്റെല്ലര്‍ ടെക്നോളജീസ്. കമ്പനി ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത റോക്കറ്റ് എന്‍ജിന്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നത് ചാണകത്തില്‍ നിന്ന് വേര്‍തിരിച്ച മീഥൈന്‍ വാതകം ഉപയോഗിച്ചാണ്. Japanese engineers have successfully test-fired a space rocket engine which runs on Cow Dung