യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ (യുഎസ്‌ജിഎസ്) പ്രകാരം മധ്യ ജപ്പാനിൽ ഇന്ന് 7.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി (Earthquake in Japan in the magnitude of 7.5 and tsunami warning issued).. രാജ്യത്തിന്‍റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പും നൽകി. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ജപ്പാന്‍റെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് ഉണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂകമ്പങ്ങളുടെ പരമ്പരയെ തുടർന്ന് ജപ്പാനിലെ ഇഷികാവ പ്രിഫെക്‌ചറിൽ 1.2 മീറ്ററിലധികം ഉയരമുള്ള സുനാമി തിരമാലകൾ ഉണ്ടായതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.