ബാലംഗീർ : ഒഡിഷയിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മദ്യ കമ്പനികളിൽ റെയ്‌ഡ്‌ ശക്തമാക്കി ആദായനികുതി വകുപ്പ് (IT Raids Against Odisha Distillery Group Linked To Congress MP Intensify). ഇന്ന് നടന്ന റെയ്‌ഡിൽ 20 ബാഗുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 50 കോടിയോളം രൂപ പിടിച്ചെടുത്തു. ഇതുവരെ 275 കോടിയോളം രൂപയാണ് ജാർഖണ്ഡിലെ കോൺഗ്രസ് എംപി ധീരജ് സാഹുവിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മദ്യ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന റെയ്‌ഡിൽ പിടിച്ചെടുത്തത്.

അതേസമയം പിടിച്ചെടുത്ത 275 കോടിയോളം രൂപയിൽ ഇതുവരെ എണ്ണി തീർക്കാനായത് 46 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് (Income Tax Raids In Odisha Lead To Seizure Of Nearly 300 Crores). ഒഡിഷയിലെ ബാലംഗീറിലെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശാഖയിലാണ് പണം എണ്ണുന്നത്. എണ്ണിത്തുടങ്ങി രണ്ടാം ദിവസം 46 കോടി രൂപ വരെ എണ്ണിയതായി ബാലംഗീർ എസ്ബിഐ റീജിയണൽ മാനേജർ അറിയിച്ചു.