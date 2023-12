ന്യൂഡൽഹി: ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇസ്രായേൽ എംബസിക്ക് സമീപം സ്ഫോടനം (Blast near Israel embassy in New Delhi). നയതന്ത്രജ്ഞരും തൊഴിലാളികളുമടക്കം എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരെന്ന് 'മിഷൻ ടു ഇന്ത്യ'യുടെ ഇസ്രായേൽ ഡെപ്യൂട്ടി മേധാവി ഒഹാദ് നകാഷ് കെയ്‌നാർ അറിയിച്ചു. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് എംബസിക്ക് സമീപം സ്‌ഫോടനം നടന്നതെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞത്.