കൂടാതെ നടി സാറാ അലി ഖാൻ വേദി അനശ്വരമാക്കാൻ തിരിച്ചെത്തുകയും, ഗദർ 2ന്‍റെ വിജയത്തിന് ശേഷം സണ്ണി ഡിയോൾ ചലച്ചിത്രമേളയിൽ പങ്കെടുക്കും. നവംബർ 28-ന് സമാപിക്കുന്ന എട്ട് ദിവസത്തെ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ ബോളിവുഡ് അഭിനേതാക്കളുടെയും സംവിധായകരുടെയും ഗായകരുടെയും വമ്പൻ താരനിര തന്നെ അണിനിരക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ (Madhuri Dixit, Shahid Kapoor to enthrall audience in opening ceremony of IFFI Goa).