ശ്രീനഗർ : ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ ബാരാമുള്ള ജില്ലയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തുകയും (security forces foiled an infiltration bid in Baramulla) അജ്ഞാതനായ ഒരു തീവ്രവാദിയെ വധിക്കുകയും (one militant killed) ചെയ്‌തതായി സൈന്യം അറിയിച്ചു. ബാരാമുള്ള (Baramulla) ജില്ലയിലെ ഉറി സെക്‌ടറിലാണ് (Uri sector) നുഴഞ്ഞുകയറ്റശ്രമം നടന്നത്. കൊല്ലപ്പെട്ട തീവ്രവാദിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും സൈന്യം അറിയിച്ചു.