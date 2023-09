ന്യൂഡല്‍ഹി: കനേഡിയന്‍ സിഖ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഹർദീപ് സിങ് നിജ്ജറിന്‍റെ കൊലപാതകത്തില്‍ (Hardeep Singh Nijjar Murder) ജസ്റ്റിന്‍ ട്രൂഡോ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങള്‍ (Justin Trudeau Against India in Hardeep Singh Nijjar Murder) തള്ളിയതിന് പിന്നാലെ കനേഡിയന്‍ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയെ പുറത്താക്കി ഇന്ത്യ (Ministry Of External Affairs In Justin Trudeau Allegations). ഇന്ത്യയിലുള്ള കനേഡിയന്‍ ഹൈക്കമ്മീഷണറെ നേരിട്ട് വിളിച്ചുവരുത്തിയാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഒരു മുതിര്‍ന്ന നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയെ പുറത്താക്കുന്ന വിവരം അറിയിച്ചത്. അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ രാജ്യം വിടണമെന്നാണ് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ നിര്‍ദേശം.