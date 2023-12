ന്യൂഡല്‍ഹി : ചോദ്യത്തിന് കോഴ വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണത്തില്‍ ലോക്‌സഭയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടിന് (Mahua Moitra expels from Lok Sabha on cash for query case) പിന്നാലെ പ്രതികരണം വ്യക്തമാക്കി തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് മഹുവ മൊയ്‌ത്ര. കംഗാരു കോടതി അതിന്‍റെ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കി എന്നായിരുന്നു മഹുവയുടെ പ്രതികരണം. പ്രതിപക്ഷത്തെ തകര്‍ക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഒരു പാര്‍ലമെന്‍ററി പാനലിനെ ആയുധമാക്കുകയാണ് എന്നും മഹുവ മൊയ്‌ത്ര പറഞ്ഞു. താന്‍ പണമോ സമ്മാനങ്ങളോ കൈപ്പറ്റിയതിന് തെളിവില്ലെന്നും തൃണമൂല്‍ നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി.