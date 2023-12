ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള സവാള കയറ്റുമതിക്ക് നിരോധനം ഏര്‍പ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍.(India bans onion exports till March next year) ആഭ്യന്തരവിപണിയില്‍ സവാളയുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും വില പിടിച്ച് നിര്‍ത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് നടപടി. (To keep prices in check)