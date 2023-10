മാരക്കേഷ് (മൊറോക്കോ): ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പുകഴ്‌ത്തി അന്താരാഷ്‌ട്ര നാണയ നിധി (International Monetary Fund). ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ വളരെ മികച്ചതാണെന്നും അത് സാമ്പത്തികമായി അച്ചടക്കമുള്ളതാണെന്നും, പണപ്പെരുപ്പം (Inflation) നിയന്ത്രിക്കാന്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് (Reserve Bank Of India) അതിവേഗം നടപടികളെടുത്തതായും ഐ‌എം‌എഫ് ഏഷ്യ പസഫിക് ഡയറക്‌ടര്‍ കൃഷ്‌ണ ശ്രീനിവാസൻ (Krishna Srinivasan, Director of Asia and Pacific Department, IMF) പറഞ്ഞു. 'ഏഷ്യ, പസഫിക് മേഖലയുടെ സാമ്പത്തിക വീക്ഷണം' എന്ന വിഷയത്തില്‍ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കിയത് (IMF Praises India- Countrys Macroeconomy is Sound and Fiscally Disciplined).