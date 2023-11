എന്നാലിപ്പോള്‍ ഈ യൂണിവേഴ്‌സിന്‍റെ ഭാഗമായി മറ്റൊരു വാര്‍ത്തയാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. ഷാരൂഖ് ഖാനെ കൂടാതെ മറ്റൊരു ബോളിവുഡ് സൂപ്പര്‍താരവും 'ടൈഗര്‍ 3'യുടെ ഭാഗമാകുമെന്നാണ് സൂചന (Hrithik Roshan to join Tiger 3). 'വാര്‍' ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലെ കബീര്‍ അഥവാ ഹൃത്വിക് റോഷനും 'ടൈഗര്‍ 3'യില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ (Hrithik Roshan aka Kabir from the War franchise).