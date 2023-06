തിയതി: 20-06-2023 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം

ഋതു: ഗ്രീഷ്‌മം

തിഥി: മിഥുനം ശുക്ല ദ്വിതീയ

നക്ഷത്രം: പുണര്‍തം

അമൃതകാലം: 12:25 PM മുതല്‍ 02:01 PM വരെ

വര്‍ജ്യം: 06:15 PM മുതല്‍ 07:50 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 08:27 AM മുതല്‍ 09:15 AM വരെ & 11:39 AM മുതല്‍ 12:27 PM വരെ

രാഹുകാലം: 03:36 PM മുതല്‍ 05:12 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:03 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:47 PM

ചിങ്ങം : നിങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യമോ സ്വാധീനമോ ദുർബ്ബലീകരിക്കുന്നത്‌ ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല തീരുമാനമായിരിക്കില്ല. എന്ത്‌ നിഗൂഢതയും വെളിവാക്കാനുള്ള ശക്തി നിങ്ങൾക്ക്‌ ഉണ്ട്‌. അതുകൊണ്ട്‌ നിങ്ങളുടെ സ്വാധീനം അങ്ങേയറ്റത്തെ ശൗര്യത്തോട്‌ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. ഇക്കാരണത്താൽ ബിസിനസ് രംഗങ്ങളിൽ വലിയ ഇടപാടുകൾ നടത്താനും വൻ ബിസിനസുകൾ മുറുകെപ്പിടിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാവുന്നതാണ്‌.

കന്നി : ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ക്രിയാത്മകത ഉറക്കെ പുകഴ്ത്തപ്പെടും. വർഷങ്ങളായി സ്വന്തം വസ്‌തുവകകൾക്കായി നടത്തുന്ന നിരന്തര പ്രയത്നം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകാൻ ഇടയുണ്ട്. അനുയോജ്യമായ കരകൗശല വസ്‌തുക്കളും ഗൃഹോപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വീട്‌ അലങ്കരിക്കും.

തുലാം : ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക്‌ തിളക്കമാർന്ന, പ്രഭാപൂർണമായ ഒരു ദിവസമാണ്‌. കുടുംബത്തോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും കൂടി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്‌ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണെന്ന് തെളിയും. വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമായി ഉല്ലാസപ്രദമായ ഒരു ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാനുള്ള ത്വര നിങ്ങൾക്ക്‌ ഉണ്ടാവുകയും അതുവഴി സാമാന്യം നല്ലരീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക്‌ പണം ചെലവാകുകയും ചെയ്യും.

വൃശ്ചികം : ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടിത്തന്നെ ജോലിചെയ്യുന്നത്‌ വിശിഷ്‌ടമായിത്തീരും. ഇന്ന് ബിസിനസുകാർക്ക് സാമാന്യം നല്ല ലാഭം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സാധാരണയിലും കൂടുതൽ മൂലധനം ചെലവഴിച്ച്‌ ജോലിയിൽ മുന്നേറുക ആവശ്യമായിവരും. എന്തായാലും പകൽ അവസാനിക്കുന്നത്‌ നിങ്ങൾക്ക്‌ ചുറ്റും കുടുംബത്തിന്‍റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഒരു തികഞ്ഞ യോജിപ്പോടുകൂടിയായിരിക്കും.

ധനു : ഹൃദയം ആഗ്രഹിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രധാന ആവശ്യമാണ്. കാഴ്‌ചപ്പാടിന്‍റെയും അഭിലാഷത്തിന്‍റെയും ശക്തി കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. യോജിച്ച തരത്തിൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതിനെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക്‌ മാറ്റുകയും ചെയ്യും.

മകരം : കുടുംബബന്ധങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ശക്തവും പ്രധാനവുമെന്ന് ഈ ദിനം തെളിയിക്കും. വീട്ടുകാരില്‍ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മതിയായ പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവും വീടിന്‍റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. വീട്ടുകാരുടെ പിന്തുണയോടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് ലോകം കീഴടക്കാനും എല്ലാം നേടിയെടുക്കാനും ഇന്ന് സാധിക്കും

കുംഭം : ഇന്ന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ തിളക്കമുള്ളവനായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ശ്രദ്ധയും പ്രശംസയും നിങ്ങളെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ മികവ് കാണിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. തൊഴിലിടങ്ങളിൽ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ സന്തുഷ്‌ടനായിരിക്കും. എന്നാൽ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ പൂർണമായും തൃപ്‌തനാകില്ല. നേട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

മീനം : നിങ്ങള്‍ക്ക് ശുഷ്‌കാന്തിയും ഊര്‍ജവും പൂർണമായും ഉള്ള ഒരു ദിനമായിരിക്കും ഇന്ന്. അകലെ നിന്ന് സന്തോഷം നല്‍കുന്ന വാര്‍ത്ത നിങ്ങളെ തേടിയെത്തുകയും. അത് നിങ്ങളെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. വളരെ ദീര്‍ഘകാലമായുള്ള ഒരു ഡീല്‍ (ഇടപാട്) പ്രൊഫഷണല്‍ മികവോടെ നിങ്ങള്‍ ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യും. ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രകള്‍ നിങ്ങള്‍ പ്ലാന്‍ ചെയ്യും.

മേടം : കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ശരിയായ സമയമാണ്‌ ഇത്‌. ജോലിയിൽ സാധാരണ പോലുള്ള ഉയർച്ച-താഴ്ച്ചകൾ ഉണ്ടാകും. വൈകുന്നേരം പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും.

ഇടവം : സംയുക്ത സംരംഭങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്‌. എന്നാൽ ഇതിന്‍റെ ഫലം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും താഴെയാകാം. നിങ്ങൾക്ക് മാനസിക പിരിമിറുക്കം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പങ്കാളിയുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും.

മിഥുനം : നിങ്ങളുടെ മുൻകോപം നിയന്ത്രിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികൂലമായ ഫലം ഉണ്ടാകും. ഇന്ന് തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുനിൽക്കുക. ജോലിസ്ഥത്ത് നിന്നും നല്ല വാർത്ത കിട്ടുന്നതിനായി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവരും.

കര്‍ക്കടകം : നിങ്ങളുടെ ശുഭാപ്‌തിവിശ്വാസവും ബുദ്ധിപരവുമായ സമീപനവും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച ഫലങ്ങൾ നേടാൻ സഹായിക്കും. സ്വയം അല്‌പസമയം ചിലവഴിക്കുക. നിങ്ങളുടെ അനൗദ്യോഗിക നൈപുണ്യവും വ്യക്തിത്വവും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുക.