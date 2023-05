തീയതി: 16-05-2023 ചൊവ്വ

വര്‍ഷം: ശുഭകൃത് ഉത്തരായനം

ഋതു: ഗ്രീഷ്‌മം

തിഥി: ഇടവം കൃഷ്‌ണ ദ്വാദശി

നക്ഷത്രം: ഉത്രട്ടാതി

അമൃതകാലം: 12:20 PM മുതല്‍ 01:55 PM വരെ

വര്‍ജ്യം: 06:15 PM മുതല്‍ 07:50 PM വരെ

ദുര്‍മുഹൂര്‍ത്തം: 8:26 AM മുതല്‍ 9:14 AM വരെ & 11:38 AM മുതല്‍ 12:26 AM വരെ

രാഹുകാലം: 03:29 PM മുതല്‍ 05:04 PM വരെ

സൂര്യോദയം: 06:02 AM

സൂര്യാസ്‌തമയം: 06:38 PM



ചിങ്ങം : ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഔഷധ സംബന്ധമായ ചെലവുകൾ വർധിക്കാൻ സാധ്യത കാണുന്നു. നിങ്ങൾ ഇന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് വേണ്ടെന്നുവച്ചാല്‍ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അസ്വസ്ഥതകള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. ഇന്ന് ചില നിഷേധാത്മകമായ ചിന്തകൾ ദിവസം മുഴുവൻ നിങ്ങളെ കുഴപ്പത്തിലാക്കും. അവയിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കാൻ നിങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. ധ്യാനവും ആത്മീയമായ ഉയർന്ന ചിന്തകളും ഈ പ്രശ്‌നങ്ങൾ മറികടന്ന് മാനസികമായ ആശ്വാസം നൽകാൻ സഹായിക്കും.

കന്നി : നിങ്ങൾ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ആലോചിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഇന്ന് നല്ല ദിവസമല്ല. നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യം നിറഞ്ഞതും കയ്‌പ് നിറഞ്ഞതുമായ ശകാരവാക്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കുക. അത് ചില അസുഖകരമായ സാഹചര്യങ്ങളെ മറികടക്കാൻ അനുവദിക്കും. കുടുംബവുമായി ഉണ്ടായ ഒരു തര്‍ക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ച ഇന്ന് നിങ്ങളെ ദുഃഖിതരാക്കും. കാര്യമായ ചെലവുകൾ കാണുന്നു.

തുലാം : ഇന്ന് കൃത്യമായി മുൻ ആസൂത്രണം ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയുടെ അജണ്ട പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക. വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങളനുസരിച്ച് സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി ഷോപ്പിങ് നടത്താൻ നിങ്ങൾ ആവേശപൂർവം പുറത്തുപോകുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഊർജം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുകയും അവ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പരിസരങ്ങളെ ഊർജസ്വലതയോടെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. മനസ്സിനെ ഹഠാദാകർഷിക്കുന്ന പ്രശസ്‌തിയും അംഗീകാരവും, അതുപോലെ തന്നെ വായിൽ വെള്ളമൂറുന്ന വിഭവങ്ങളും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു,

വൃശ്ചികം : ശാരീരികമായും മാനസികമായും ആരോഗ്യമുള്ളതായും ഊർജസ്വലത ഏറിയതായും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അനുഭവപ്പെടാം. അസുഖങ്ങൾ, അനാരോഗ്യങ്ങൾ എന്നിവ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമാണിത്. മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യപുരോഗതിയുടെ വ്യക്തമായ സാധ്യതയെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സഹകരണവും പിന്തുണയും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് അവയില്‍ വളരെ ഗംഭീരമായി വിജയിക്കാൻ കഴിയും.

ധനു : ദഹനസംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പം സൃഷ്‌ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവനും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങളും ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളും മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ കോപത്തെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ബൗദ്ധിക ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇന്ന് കലയോടും സാഹിത്യത്തോടും നിങ്ങള്‍ ആഭിമുഖ്യം കാണിച്ചേക്കാം.

മകരം : ആവേശവും ഊർജസ്വലതയും നഷ്‌ടപ്പെട്ടതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം. മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇന്ന് ശാരീരികവും മാനസികവുമായി ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലുമായിരിക്കില്ല. ഇതിനുപിന്നിലുള്ള കാരണം കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായ ആശയസംഘട്ടനങ്ങൾ ആയിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്‌തിയേയോ സാമൂഹിക പദവിയേയോ ഹാനികരമായി ബാധിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ ആയിരിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷവും ആവേശവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം മുഷിവുള്ളതായി അനുഭവപ്പെടാം.

കുംഭം : ആശങ്കകളെല്ലാം തന്നെ അകന്നുപോയതിനാൽ വളരെയധികം ഉല്ലാസവാനും സന്തുഷ്‌ടനുമായി ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാം. സുഹൃത്തുക്കളുമായി സന്തോഷം പങ്കിടുന്നതും, സഹോദരങ്ങളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതും ഈ ദിവസത്തെ നിങ്ങളുടെ ദിവസമാക്കി മാറ്റുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ സന്തോഷദായകമായ യാത്രകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. എതിരാളികളെ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തും.

മീനം : നിങ്ങൾ ഇന്ന് മാനസികമായി വളരെ ശാന്തനും, ശാരീരികമായി വളരെ മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്നവനുമായിരിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്നത്തെ ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. പുതിയ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉത്സാഹം നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം സുഖകരമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും ഒരു യാത്ര നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. സാമ്പത്തികനേട്ടം ഉണ്ടാകാൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട്. മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തീർഥാടനങ്ങൾക്കും വളരെയധികം പണം ചെലവഴിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

മേടം : ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ ഊർജസ്വലമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ പൊതുവെ ആകെ മാറിയതായി തോന്നുകയും, വളരെ ഊർജസ്വലതയോടെ ജോലി നിര്‍വഹിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്ന് ഗൃഹാന്തരീക്ഷം വളരെ മികച്ചതായിരിക്കുകയും ധാരാളം സമയം നിങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് വളരെയേറെ നവോന്മേഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഒരു സാംസ്‌കാരിക സമ്മേളനത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബസംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.

ഇടവം : ഇന്നത്തെ ദിവസം അത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല. അനാരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ എന്നിവ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കാതെ അവഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചെലവുകളെക്കുറിച്ച് ഒരു പുനരവലോകനം നടത്തുക. കാരണം, അവ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം ഒഴുക്കിക്കളയുന്നതായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, കഠിനാധ്വാനം വിജയിച്ചേക്കാം. അപകടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ കാണുന്നുവെന്നതിനാല്‍ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം .

മിഥുനം : ഈ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം അനുകൂല അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. വിവാഹം കഴിയാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ജീവിതപങ്കാളിയെ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം കാണുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമാണിത്. ഇന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ കാണുന്നതും സന്തുഷ്‌ടമായ അനുഭവങ്ങൾ പരസ്‌പരം കൈമാറുന്നതുമാണ്‌. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി അനുഭവപ്പെടും. എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഒന്നിച്ചുവരികയാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് സദ്‌വാർത്ത പ്രതീക്ഷിക്കാം.

കര്‍ക്കടകം : ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക്‌ അടുപ്പമുള്ളവരോട് എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇടപെടാൻ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ അർപ്പണബോധവും ഭക്തിയും പ്രകീർത്തിക്കത്തക്കതും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതുമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭാവി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട്‌ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രവര്‍ത്തികള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തുക.