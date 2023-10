പതിനഞ്ചുകാരിയെ പിതാവ് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി: തെലങ്കാനയിൽ യുവാവുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന സൗഹൃദത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് പതിനഞ്ചുകാരിയെ പിതാവ് കോടാലി കൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി (Father Hacked Her Daughter To Death With An Axe). പാത്തപ്പള്ളി ഗ്രാമത്തിലെ കർഷകനായ രാജശേഖർ ആണ് മകളെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. വനപർത്തി ജില്ലയിൽ പെബ്ബേരു മണ്ഡലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്‌ടോബർ 25നായിരുന്നു സംഭവം നടന്നത്.