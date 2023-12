മുഖ്യമന്ത്രി വിഷയത്തില്‍ തീരുമാനമാകാത്തത് കൊണ്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് തിങ്കളാഴ്‌ച ഉണ്ടായേക്കില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു (New Telangana CM selection). തെലങ്കാനയില്‍ സിഎല്‍പി നേതാവിനെ തെരഞ്ഞടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കര്‍ണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായ ഡികെ ശിവകുമാര്‍ നേതൃത്വവുമായി ചര്‍ച്ച നടത്താന്‍ ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു (Assembly Election In 2023). സിഎല്‍പി നേതാവിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തത വന്നാല്‍ മാത്രമെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാന്‍ കഴിയൂവെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ പറയുന്നത് (CLP Leader In Telangana).