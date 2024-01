റാഞ്ചി (ജാര്‍ഖണ്ഡ്) : ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്‍റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ജാര്‍ഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറന് ഭൂമി അഴിമതിക്കേസില്‍ വിശദീകരണം നല്‍കാന്‍ അവസാന അവസരം നല്‍കിയത്. എന്നാല്‍ തന്നെ ഇത്തരത്തില്‍ വിളിച്ച് വരുത്തുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് സോറന്‍റെ വാദം (Hemanth Soren against ED).

തന്‍റെ വസ്‌തുക്കളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ ഇഡിക്ക് നല്‍കിയ കത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ജാര്‍ഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നു. ആറ് തവണയാണ് ഇതുവരെ എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്‍റ് ഡയറക്‌ടറേറ്റ് സോറനോട് ഹാജരാകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാല്‍ ഇതുവരെ അദ്ദേഹം ഇഡിക്ക് മുന്നില്‍ ഹാജരായിട്ടില്ല (ED issues last opportunity to Soren for explanation).