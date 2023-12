കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റിയാണ് (Central Consumer Protection Authority (CCPA) ഇത് സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ വിജ്ഞാപനമിറക്കിയത്. ചട്ടം ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന പ്ളാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ നിന്നും വന്‍ തുക പിഴ ഈടാക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും പിഴ ചുമത്തുക. ഏകദേശം 10 ലക്ഷം രൂപയോ അതില്‍ കൂടുതലോ ആയിരിക്കും നിയമ ലംഘനത്തിന് പിഴ ഈടാക്കുക (Guidelines for prevention and regulation of dark patterns).