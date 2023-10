ന്യൂഡൽഹി : ഇന്ത്യക്കുവേണ്ടി വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി ടെക് ഭീമന്‍ ഗൂഗിൾ. ഗൂഗിൾ ഫോർ ഇന്ത്യ ഇവന്‍റിന്‍റെ 9-ാം പതിപ്പിലാണ് (Google for India 9th Edition) ഇന്ത്യയില്‍ പിക്‌സൽ ഫോണുകള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതടക്കമുള്ള നിര്‍ണായക പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍ നടന്നത് (Google For India- Google To Manufacture Pixel Phones In India). ഇന്ത്യക്കുവേണ്ടി പ്രത്യേകം തയാറാക്കുന്ന നിരവധി പദ്ധതികളാണ് ഇവന്‍റില്‍ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത്. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്‍റെ 'മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ' (Make in India) പദ്ധതിയുടെ ചുവടുപിടിച്ച് 'ബിൽഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ബിൽഡ് ഫോർ ദി വേൾഡ്' (Build in India, Build for the World) എന്ന ആശയമാണ് ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യ പ്രധാനമായി മുന്നോട്ടുവയ്‌ക്കുന്നത്. ഇതുപ്രകാരം ഗൂഗിളിന്‍റെ പ്രീമിയം സ്‍മാർട്ട് ഫോണായ പിക്‌സൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉത്പാദനമാരംഭിക്കും. പിക്‌സലിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പായ പിക്‌സൽ 8 (Pixel 8) ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആദ്യ ഫോൺ. ഇന്ത്യൻ നിർമിത ഗൂഗിൾ ഡിവൈസുകൾ 2024 ൽ തന്നെ പുറത്തിറക്കാനാണ് ഗൂഗിളിന്‍റെ പദ്ധതി.