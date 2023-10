താനെ (മഹാരാഷ്‌ട്ര) : ചരക്ക് തീവണ്ടി പാളം തെറ്റിയതിനാല്‍ താറുമാറായി റെയിൽവേ ഷെഡ്യൂൾ. മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ പൻവേലിനു സമീപം ചരക്ക് തീവണ്ടി പാളം തെറ്റിയതിനെ തുടർന്ന് റെയിൽവേ ഷെഡ്യൂൾ പൂർണമായും തടസ്സം നേരിട്ടു (Goods train derailed and disrupted railway schedule). കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ലൈനിലെ തീവണ്ടികൾ വൈകിയിട്ടും എത്താത്തതിനാൽ യാത്രക്കാര്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ദിവ സ്റ്റേഷനിലെ മൂന്ന് ട്രാക്കുകളിലും ഇറങ്ങി നിന്നു (Passengers stood on tracks in protest). ഇതേതുടര്‍ന്ന് ഇവിടെ വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തെ വിന്യസിച്ചു.