ബരേലി : ഉത്തർ പ്രദേശിൽ യുവാക്കൾ ശല്യം ചെയ്‌തതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ച പെൺകുട്ടിയെ ഓടുന്ന ട്രെയിന് മുൻപിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടു (Girl Thrown In Front Of Moving Train). ബരേലിയിലെ സിബി ഗഞ്ച് ഏരിയയിൽ ചൊവ്വാഴ്‌ച വൈകിട്ടാണ് സംഭവം. അപകടത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ രണ്ടു കാലുകളും ഒരു കൈയും നഷ്‌ടമായതായാണ് വിവരം.

ലെസ്‌ബിയനെന്ന് ആരോപിച്ച് വിദ്യാർഥിക്ക് മർദനം : രണ്ട് ദിവസം മുൻപ് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ലെസ്‌ബിയനാണെന്ന് ആരോപിച്ച് വിദ്യാര്‍ഥിനിയെ സഹപാഠികൾ മര്‍ദിച്ചിരുന്നു (Girls Beaten Up By Classmates In West Bengal School Over Lesbian Relationship). സഹപാഠികളുടെ ആരോപണം വിദ്യാർഥി എതിർത്തതാണ് മർദിക്കാൻ കാരണമായത്. പര്‍ഗാനാസ് ജില്ലയിലെ ഹാദിപൂരിന് സമീപമുള്ള സ്‌കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ്‌ വിദ്യാര്‍ഥിക്കാണ് സഹപാഠികളുടെ മര്‍ദനമേറ്റത്. സംഭവത്തില്‍ സ്‌കൂളിലെത്തി പരാതി നല്‍കിയിട്ടും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്ന് വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ കുടുംബം ആരോപിച്ചു.