ഗാന്ധിനഗർ : ഗുജറാത്തിലെ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ നടന്ന അഞ്ച് മരണങ്ങളില്‍ ദുരൂഹത. ഖേദ ജില്ലയിലെ ബിലോദര, ബാഗ്‌ദു എന്നീ ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് മരണങ്ങളുണ്ടായത് (Suspecious Deaths in Kheda). ആയുർവേദ ചുമ മരുന്ന് (കഫ് സിറപ്പ്) കഴിച്ചതാണ് ഈ മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്നാണ് പൊലീസിന്‍റെ സംശയം (Five Deaths After Suspected Consumption Of Ayurvedic Syrup). മരിച്ച അഞ്ച് പേരിൽ മൂന്ന് പേര്‍ ചുമ മരുന്ന് കുടിച്ചതായി സംശയമുണ്ടെന്നും, മറ്റ് രണ്ട് പേരുടെ മരണകാരണം അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്നും ഗുജറാത്ത് പൊലീസ് മേധാവി വികാസ് സഹായ് (Gujarat DGP Vikas Sahay) പറഞ്ഞു.