ഹൈദരാബാദ് (തെലങ്കാന) : ആൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ വൻ തീപിടിത്തം (Fire Breaks Out At Boys Hostel). ഹൈദരാബാദിലെ നാരായണഗുഡ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ (Narayanaguda Police Station) പരിധിയിലുള്ള ശ്രീനിവാസ ബോയ്‌സ് ഹോസ്റ്റലിലാണ് തീപിടിച്ചത്. ഇന്നലെ (ശനിയാഴ്‌ച) വൈകിട്ട് 6.40 ഓടെയാണ് തീപിടുത്തമുണ്ടായതെന്ന് നാരായണഗുഡ പൊലീസ് അറിയിച്ചു (Fire Breaks out At Hyderabad Boys Hostel None Hurt).