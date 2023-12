മുംബൈ (മഹാരാഷ്‌ട്ര) : പ്രമുഖ ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായ ഫെഡറല്‍ ബാങ്കിന് ബാങ്ക് ഓഫ് ദി ഇയര്‍ (ഇന്ത്യ) അംഗീകാരം. ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ടൈംസ് ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ദി ബാങ്കറിന്‍റേതാണ് അംഗീകാരം (Federal Bank recognized as Bank of the Year India by The Banker). 120 രാജ്യങ്ങളില്‍ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ബാങ്കുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ പരിഗണിച്ച് കൊണ്ട് നല്‍കുന്ന മൂന്ന് ആഗോള അംഗീകാരങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് ബാങ്ക് ഓഫ് ദി ഇയര്‍ (Federal Bank Bank of the Year India).