ചിത്രദുർഗ: കർണാടകയിലെ ചിത്രദുർഗയിൽ (Chitradurga) കുപിതനായ പിതാവ് എറിഞ്ഞ കത്രിക കൊണ്ട് മകന് ദാരുണാന്ത്യം. ഞായറാഴ്‌ച വൈകിട്ട് ചിത്രദുർഗയിലെ മൊളകാൽമുരു (Molakalmuru) നഗരത്തിലാണ് സംഭവം (Father Killed Son by Throwing Scissors in Chitradurga). മൊളകാൽമുരു സ്വദേശിയായ ലക്ഷ്‌മണ ബാബുവാണ് തന്‍റെ മകനെ കത്രികയെറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. രണ്ട് മക്കൾ ടിവി റിമോട്ടിനെച്ചൊല്ലി വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ട് ക്രോധാകുലനായാണ് ലക്ഷ്‌മണ അവർക്ക് നേരെ കത്രികയെറിഞ്ഞത്. ഏറുകൊണ്ട മൂത്ത മകൻ ചന്ദ്രശേഖർ (16) ആണ് മരിച്ചത്.

പൊലീസുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു: ഇന്ന് ബിഹാറിലെ വൈശാലിയിൽ പൊലീസുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു (Two criminals killed in encounter in Vaishali). പൊലീസ് കോൺസ്റ്റബിളിനെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതികളാണ് ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കോൺസ്റ്റബിളിനെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് പ്രതികൾ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.