ന്യൂഡൽഹി: ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് നിര്‍ണായക നിയമ ഭേദഗതിക്ക് സാധ്യതയാരാഞ്ഞ് സുപ്രീം കോടതി (SC asks Centre if Change in Law Needed for Granting Driving License). ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ (L M V) ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കൈവശമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭാരവാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാൻ നിയമാനുമതിയുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് സുപ്രീം കോടതി (Supreme Court) കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടിയത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് (D Y Chandrachud) അദ്ധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടന ബെഞ്ച് ആണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത്.

റോഡ് സുരക്ഷ എന്നത് നിയമത്തിന്‍റെ (Road Safety Rules) സാമൂഹിക ലക്ഷ്യവുമായി സന്തുലിതമാക്കണമെന്നും, സാമൂഹിക നയം സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങൾ ഭരണഘടന ബെഞ്ചിൽ തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഉപജീവനത്തെ ബാധിക്കുന്ന നയപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളാണിത്. നയപരമായ തലത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിഷയമായതിനാൽ സർക്കാർ പുതിയൊരു സമീപനം കൈക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഭരണഘടന ബെഞ്ച് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

കേസിൽ സർക്കാർ നിലപാട് അറിഞ്ഞതിനുശേഷം ഭരണഘടന ബെഞ്ചിൽ വാദം തുടരാമെന്നും ജസ്റ്റിസുമാരായ ഹൃഷികേശ് റോയ്, പി എസ് നരസിംഹ, പങ്കജ് മിത്തൽ, മനോജ് മിശ്ര എന്നിവർകൂടി അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ വാദം പൂർത്തിയാക്കാൻ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി അറ്റോർണി ജനറൽ ആർ വെങ്കിട്ടരമണി കോടതിയിൽ ഹാജരായി.

