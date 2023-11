ന്യൂഡൽഹി:ഇന്ത്യന്‍ ഹോട്ടല്‍ വ്യവസായ രംഗത്ത് മാറ്റങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവന്ന ഒബ്‌റോയ് ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ ചെയർമാനും പ്രമുഖ വ്യവസായിയുമായ പൃഥ്വിരാജ് സിങ് ഒബ്‌റോയ് അന്തരിച്ചു (Prithvi Raj Singh Oberoi, chairman of Oberoi Group, known as the hero of Indian hospitality, passed away). ചൊവ്വാഴ്‌ചയായിരുന്നു (നവംബർ14) അന്ത്യം. ഹോസ്‌പിറ്റാലിറ്റി വ്യവസായത്തിലെ പ്രഗത്ഭനായ ഒബ്‌റോയിയുടെ പാരമ്പര്യം അതിരുകൾക്കപ്പുറം ആഗോള ഭൂപ്രകൃതിയിൽ മായാത്ത മുദ്രപതിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. ആതിഥ്യമര്യാദയിലും,വിനോദസഞ്ചാരത്തിലും അദ്ദോഹം രാജ്യത്തിന് നൽകിയത് അസാധാരണ സംഭാവനകളാണ്.