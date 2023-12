സൂറത്ത് (ഗുജറാത്ത്) : സൂറത്തിൽ ശസ്‌ത്രക്രിയയ്‌ക്കിടെ രോഗി മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ഡോക്‌ടറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് പൊലീസ് (Doctor Arrested For Medical Negligence In Surat). ഡോക്‌ടർ നിതേഷ് കുമാർ പർസോത്തംഭായ് സവാലിയയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. സാർത്തന സ്വദേശിയായ പ്രിയങ്കാബെൻ വിവേക്ഭായ് അംഗനാണ് ശസ്‌ത്രക്രിയയ്‌ക്കിടെ മരിച്ചത് (Doctor arrested for patient dies of blood loss during appendix surgery in Surat).