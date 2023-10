ചെന്നൈ : മുന്‍ കേന്ദ്ര മന്ത്രിയും ഡിഎംകെ എംപിയും ആയ ജഗത്രാക്ഷന്‍റെ (DMK MP Jagathrakshakan) വീട്ടിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് റെയ്‌ഡ്. വീടിന് പുറമെ ജഗത്രാക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, ആശുപത്രികള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ മുതല്‍ ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്‍റെ 50ല്‍ അധികം ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആണ് റെയ്‌ഡ് നടത്തുന്നത് (IT raid on places related to DMK MP Jagathrakshakan). ചെന്നൈയിലെ ക്രോംപേട്ട്, പള്ളിക്കരണൈ, രത്തിനമംഗലം എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് റെയ്‌ഡ്.