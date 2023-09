ഹൈദരാബാദ്‌ : കൊവിഡ് വൈറസ് തീര്‍ത്ത ദുരിതത്തില്‍ നിന്നും പൂര്‍ണമായി കരകയറാന്‍ ലോകത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ കൊവിഡിനെക്കാള്‍ ശേഷിയുള്ള മറ്റൊരു മഹാമാരി വന്നേക്കാമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് യുകെയിൽ നിന്നുള്ള ആരോ​ഗ്യ വിദഗ്‌ധര്‍ (What is Disease X). നിലവില്‍ ഡിസീസ് എക്‌സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന രോഗം 50 ദശലക്ഷം ആളുകളുടെ ജീവൻ അപഹരിച്ചേക്കാമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് (Disease X Next Pandemic After Covid).