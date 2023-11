തെ ന്നിന്ത്യന്‍ സൂപ്പര്‍താരം ധനുഷിന്‍റേതായി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രമാണ് 'ക്യാപ്റ്റൻ മില്ലർ' (Dhanush's upcoming film Captain Miller). സിനിമയുടെ റിലീസ് 2024ലേക്ക് നീട്ടിവച്ചതായി നിര്‍മാതാക്കള്‍ അറിയിച്ചു (Captain Miller Release). സത്യജ്യോതി ഫിലിംസിന്‍റെ ബാനറില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രം അടുത്ത പൊങ്കല്‍ റിലീസായി തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തുമെന്നും നിര്‍മാതാക്കള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചു (Captain Miller on Pongal Release).

സ്‌റ്റില്ലുകളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ നടി പ്രിയങ്ക മോഹന്‍റെ ഫസ്‌റ്റ് ലുക്കും ഉൾപ്പെടുന്നു (Priyanka Mohan's first look in Captain Miller). സഹതാരങ്ങളായ ഇളങ്കോ കുമാരവേൽ (Elango Kumaravel), നിവേദിത സതീഷ് (Nivedhithaa Sathish) എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമുള്ള പ്രിയങ്ക മോഹന്‍റെ ചിത്രവും പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.