മഹാരാഷ്‌ട്ര : മുംബൈയിൽ തനിക്ക് വീട് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ബിജെപി ദേശീയ സെക്രട്ടറിയും മുൻ എംഎൽഎയുമായ പങ്കജ മുണ്ടെ (Pankaja Munde Claims). ഗണേശ നിമഞ്ജന ദിനത്തിൽ ഇൻസ്‌റ്റഗ്രാം വീഡിയോയിലൂടെയാണ് തനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഇവര്‍ പങ്കുവച്ചത്(Denied House In Mumbai For Being Marathi). തൃപ്‌തി ദേവ്രുഖ്‌കർ എന്ന യുവതി മുലുന്ദില്‍ വാടകയ്ക്ക് വീട് എടുക്കാൻ ഭർത്താവിനൊപ്പം പോയിരുന്നുവെങ്കിലും മറാത്തി ആയതിനാൽ ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി അവർക്ക് വീട് നൽകിയിരുന്നില്ല (Denied House In Mumbai Says Pankaja Munde).