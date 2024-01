ന്യൂഡൽഹി: എംപി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അയോഗ്യയാക്കപ്പെട്ട തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മഹുവ മൊയ്‌ത്രയോട് ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ തുടരാനുള്ള അനുമതിക്കായി ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ഓഫ് എസ്റ്റേറ്റിനെ സമീപിക്കാൻ നിർദേശിച്ച് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി (HC asks Mahua Moitra to approach directorate of estates over cancellation of govt accommodation). ലോക്‌സഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതിന് പിന്നാലെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മഹുവ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഡയറക്റ്ററേറ്റ് ഒഫ് എസ്റ്റേറ്റ്സ് വഴി ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി.