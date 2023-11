ജൗൻപൂർ: പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ദളിത് കൗമാരക്കാരന്‌ നേരെ അക്രമം (Dalit teenager beaten). തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ഉത്തർ പ്രദേശിലെ ജൗൻപൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ദളിത് കൗമാരക്കാരനെ ഒരു സംഘം യുവാക്കൾ ചേര്‍ന്ന്‌ മർദിച്ച് മൂത്രം കുടിപ്പിച്ചു (Drink urine for alleged molestation). അക്രമികൾ ഇയാളുടെ പുരികം പറിച്ചെടുക്കുകയും (eyebrows plucked out) വായിൽ മണ്ണ് നിറയ്ക്കുകയും (stuffed soil into his mouth) ചെയ്‌തു. കൗമാരക്കാരന്‍റെ പിതാവിനെയും ആള്‍ക്കൂട്ടം അക്രമിച്ചു.