ന്യൂഡൽഹി : വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ യുവതിയെ ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു. അഞ്ച് കോടിയിലധികം രൂപ തട്ടിപ്പു നടത്തിയ രശ്‌മി രതിയേയാണ് (40) പൊലീസ് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം അറസ്‌റ്റ്‌ ചെയ്‌തത്‌ (defrauding people of more than five crores). പ്രതി ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബുലന്ദ്ഷഹർ സ്വദേശിനിയാണ്.