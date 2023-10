മൈസൂർ : കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കാൻ പോയ മധ്യവയസ്‌കനെ കടുവ ആക്രമിച്ച്‌ കൊന്നു. ഹുന്‍സുരുവിലെ ഉഡുവെപൂർ ഗ്രാമത്തിലെ ഗണേഷാണ് (58) കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിച്ചത്. നാഗരഹോളെ ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിന് കീഴിലുള്ള ഹുൻസൂരിന് സമീപമായിരുന്നു സംഭവം (Cowherd Killed In Tiger Attack).

കടുവ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി: കര്‍ണാടകയിലെ മൈസൂരിൽ ഏഴ്‌ വയസുകാരനെ കടുവ ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി (Tiger Killed Seven Year Old Boy Mysore). മൈസൂർ ജില്ലയിലെ എച്ച്‌ഡി കോട്ടെ താലൂക്കിലെ കല്ലഹട്ടി ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം (Tiger Attack In HD Kote). ചരണ്‍ എന്ന ഏഴ് വയസുകാരനാണ് കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം കൊല്ലപ്പെട്ടത്.