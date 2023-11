വാരാണസി: ഗ്യാന്‍വാപി മസ്‌ജിദ് സമുച്ചയത്തിന്‍റെ ശാസ്‌ത്രീയ സർവേ (Gyanvapi Mosque Complex Survey Work) പൂർത്തിയാക്കാന്‍ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ (Archaeological Survey of India) കൂടുതൽ സമയം തേടുന്നതിൽ അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ച് വാരാണാസി ജില്ലാ കോടതി (Court Angry Over ASI on Gyanvapi Survey Report). പള്ളിയുടെ സർവേ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ മൂന്നാഴ്‌ച കൂടി സമയം വേണമെന്ന എഎസ്ഐയുടെ ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതി കടുത്ത അതൃപ്‌തി രേഖപ്പെടുത്തിയത്.