ന്യൂഡൽഹി : പുതിയ പാർലമെന്‍റ് മന്ദിരത്തിന്‍റെ നിര്‍മാണം ജനാധിപത്യത്തെ ഹനിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ കടന്നാക്രമിച്ച് കോൺഗ്രസ് (New Parliament building should be called Modi Multiplex). പുതിയ പാർലമെന്‍റ് മന്ദിരത്തെ മോദി മൾട്ടിപ്ലക്‌സ് എന്നോ മോദി മാരിയറ്റ് എന്നോ വിളിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.