ചെന്നൈ: മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി വിപി സിങ്ങിന്‍റെ പ്രതിമ തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിൻ അനാച്ഛാദനം ചെയ്‌തു (CM Stalin unveils statue of VP Singh). വിപി സിങ്ങിന്‍റെ 15-ാം ചരമവാര്‍ഷിക ദിനത്തിലാണ്‌ പ്രതിമ അനാച്ഛാദനം ചെയ്‌തത്‌. പ്രസിഡൻസി കോളേജിലായാണ്‌ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചത്‌. സ്റ്റാലിനോടൊപ്പം എസ്‌പി നേതാവും മുൻ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ അഖിലേഷ് യാദവും സിങിന്‍റെ പ്രതിമ അനാച്ഛാദന ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ എത്തിയിരുന്നു (unveiled statue of former Prime Minister VP Singh). മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.