രാജ്യാന്തര ശിശുക്കടത്ത് സംഘങ്ങള്‍ സജീവമായ സീമാഞ്ചല്‍ മേഖലയില്‍ നിന്നാണ് കുട്ടികളില്‍ അധികം പേരെയും കാണാതായിട്ടുള്ളതെന്നും കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. (most of the children are missing from Seemanchal region) കാണാതായ കുട്ടികളില്‍ 65 ശതമാനവും ഇവിടെ നിന്നുള്ളവരാണ്. ദാരിദ്ര്യവും നിരക്ഷരതയും അവബോധമില്ലായ്‌മയും മൂലം നിരപരാധികളായ കുട്ടികളെ തങ്ങളുടെ വലയില്‍ വീഴ്ത്താന്‍ കുട്ടിക്കടത്തുകാര്‍ക്ക് നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ പറയുന്നത്.