ചിക്കബെല്ലാപ്പൂർ : കർണാടകയിലെ ചിക്കബെല്ലാപ്പൂരിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ കുട്ടികളടക്കം 12 പേർ മരിച്ചു (12 killed in accident in Chikkaballapur). ചിക്കബെല്ലാപ്പൂർ ദേശീയ പാത 44ൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് ദാരുണമായ അപകടം നടന്നത് (Chikkaballapur Accident). ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ടാറ്റ സുമോ വാഹനത്തിലെ യാത്രക്കാരാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ടതെന്നാണ് വിവരം.

പിക്കപ്പ് വാഹനം പുഴയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് 6 മരണം: ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ അടുത്തിടെയാണ് പിക്കപ്പ് വാഹനം പുഴയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ആറ് പേർ മരണപ്പെട്ടത് (Pick-up vehicle accident six died). ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പിത്തോർഗഡിലായിരുന്നു സംഭവം (Accident in Uttarakhand). പിത്തോർഗഡ് ജില്ലയിലെ ധാർചുല പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ പംഗ്ലയിൽ പിക്കപ്പ് വാഹനം റോഡില്‍ നിന്നും തെന്നി പുഴയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആറ് പേരും സംഭവ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മരണപ്പെട്ടതായി പിത്തോർഗഡ് എസ്‌പി ലോകേശ്വർ സിങ് അറിയിച്ചു.

ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് 7 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം: തമിഴ്‌നാട്ടിൽ സർക്കാർ ബസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഏഴ് പേർ മരണപ്പെട്ടത് ഒക്‌ടോബർ 24നാണ്. ചൊവ്വാഴ്‌ച പുലർച്ച കൃഷ്‌ണഗിരി ദേശീയ പാതയിൽ തിരുവണ്ണാമലൈ ജില്ലയിലെ അന്തന്നൂർ വച്ചാണ് ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത് (Seven men killed in accident near Chengam in Tiruvannamalai Tamil Nadu). ഏഴ് അസം സ്വദേശികളാണ് അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടത്.