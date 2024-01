ചത്തീസ്‌ഗഢ് : ബീജാപൂരില്‍ സുരക്ഷ സേനയും മാവോയിസ്റ്റുകളും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മൂന്ന് നക്‌സലുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ബീജാപൂർ ബൽമന്ത്രക്ക് സമീപം ബേലം ഗുട്ടിയിലെ കുന്നുകളിലാണ് സുരക്ഷ സേനയും നക്‌സലുകളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായത്. ( Three Naxals Killed In Encounter Between Maoists, Security Forces In Hills Bijapur ). നാല് നക്‌സലൈറ്റുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. നിരവധി ആയുധങ്ങളാണ് ഇവരില്‍ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്.