എന്നാല്‍ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കടുക്കുന്ന ഛത്തീസ്‌ഗഡിലെ വൈശാലി നഗർ മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ഇത്തവണ ആ പ്രത്യേക ഭാഗ്യം ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. കാരണം അവകാശികളില്ലാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് മൃതദേഹങ്ങള്‍ സംസ്‌കരിച്ച് അക്ഷീണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പേരില്‍ അറിയപ്പെട്ട സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ശങ്കർ ലാൽ സാഹുവാണ് ഇപ്രാവശ്യം വൈശാലി നഗറില്‍ നിന്നും ജനവിധി തേടുന്നത്. തന്‍റെ കൈവശമുള്ള മുഷിഞ്ഞ നോട്ടുകളും നാണയത്തുട്ടുകളും ഉള്‍പ്പടെ 10,000 രൂപ കെട്ടിവച്ചാണ് ശങ്കര്‍ ലാല്‍ സാഹു നാമനിര്‍ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിച്ചത് (Man Who Cremated Over One lakh Unclaimed Bodies To Chhattisgarh Assembly Elections).