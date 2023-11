ചെന്നൈ: ജമ്മു കശ്‌മീർ മൃഗശാലയിൽ നിന്നുള്ള ഹിമാലയൻ കറുത്ത കരടി ജോഡിയെ ചെന്നൈയിലെ വണ്ടലൂർ മൃഗശാല വരവേറ്റു (Himalayan black bears brought from Jammu and Kashmir to Vandalur Zoo in Chennai). വന്യജീവി കൈമാറ്റത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഒരു ജോഡി ഹിമാലയൻ കറുത്ത കരടികളെ വെള്ളിയാഴ്‌ച ലഭിച്ചതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.